Netflix perde US$ 17 bilhões em valor de mercado em um dia

A Netflix perdeu 17 bilhões de dólares em valor de mercado em apenas um dia nesta quinta-feira 18. Segundo o site da revista The Hollywood Reporter, o valor das ações do serviço de streaming caiu 10% depois que a empresa anunciou em seu relatório trimestral que só conquistou 2,7 milhões de novos assinantes no período, metade do previsto, que era de 5 milhões.

Além disso, a plataforma perdeu clientes americanos pela primeira vez desde seu relançamento como serviço de streaming – antes, a empresa operava como uma locadora de DVDs que entregava os discos na casa do assinante.

A preocupação do mercado é que a perda de clientes nos Estados Unidos e o crescimento abaixo do esperado em território internacional se deram antes mesmo de a empresa ganhar novos concorrentes no ramo de streaming. Ainda em 2019, devem ser lançadas as plataformas da Disney e da WarnerMedia, o que deve tirar conteúdos de peso da Netflix, como o seriado Friends e os filmes de animação da Disney e da Pixar e de super-heróis da Marvel.

Em seu relatório trimestral divulgado a investidores, a Netflix destacou os resultados das séries Disque Amiga para Matar, que foi vista por 30 milhões de contas no mundo e recebeu uma indicação ao Emmy para a atriz Christina Applegate, e de Olhos que Condenam, produção de Ava DuVernay vista por 25 milhões de contas e indicada a dezesseis prêmios no Emmy. O serviço disse que Mistério no Mediterrâneo, filme protagonizado por Adam Sandler e Jennifer Aniston, foi visto por 73 milhões de contas, o melhor resultado da parceria da plataforma com o ator de comédia.

A empresa afirmou também que espera que o terceiro trimestre traga resultados melhores, com o ganho de 7 milhões de novos assinantes. Isso porque o período começou com a estreia da terceira temporada de Stranger Things, provavelmente a série mais forte do serviço no momento, e ainda terá os números de novos episódios de La Casa de Papel (lançada nesta sexta-feira, 19), The Crown e Orange Is the New Black e os filmes The Irishman, de Martin Scorsese, e 6 Underground, dirigido por Michael Bay e protagonizado por Ryan Reynolds.