“Não podemos ser complacentes”, diz Charlize Theron

A atriz Charlize Theron, de 44 anos, falou ao repórter Felipe Branco Cruz sobre The Old Guard e a luta feminina por espaço em Hollywood:

The Old Guard soma mais um filme de ação ao currículo de quem já fez Mad Max e Atômica. Como escolhe seus personagens? Escolho pensando naquilo que me toca nos roteiros. O mais importante é fazer histórias que merecem ser contadas, e às quais valha a pena dedicar minha energia. Mas, sim, gosto de roteiros com bastante ação física. Não me assusto com isso.

Teve algum treinamento em artes marciais? Minha personagem é imortal e viveu por tanto tempo que virou especialista em todos os tipos de artes marciais. Por isso, tentamos abraçar o maior número possível de estilos de lutas. Fiz treinamento de muitas delas.

Hollywood ainda dá mais espaço aos heróis que às heroínas? Já é sabido que não há muitas oportunidades para mulheres em filmes de ação. Nós não fizemos nada nem perto da quantidade de coisas que os homens já fizeram no ramo. A indústria do cinema está trabalhando para criar mais oportunidade para as mulheres. Vejo pequenas mudanças ocorrendo, mas precisamos de mais.

Continua após a publicidade

Qual o caminho para isso? Não podemos ser complacentes. Temos de continuar avançando e exigindo mais espaço para mulheres não apenas na frente das câmeras, mas também atrás delas. É nossa responsabilidade como indivíduos.

The Old Guard estreia na Netflix, mas podia ser um de seus filmes do cinema. Sente saudade da tela grande? Todos sen­timos falta da nossa vida normal. Falta de ir a restaurantes, jantar, socializar, viajar. Mas, infelizmente, não devemos fazer nada disso na pandemia. Ir aos cinemas agora é irresponsável e perigoso.

Publicado em VEJA de 15 de julho de 2020, edição nº 2695