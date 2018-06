Musical sobre Michael Jackson estreará na Broadway em 2020

A vida de Michael Jackson vai virar musical na Broadway em 2020. O texto será escrito por Lynn Nottage, vencedora de dois prêmios Pulitzer, segundo um comunicado do espólio do intérprete de Thriller e da Columbia Live Stage, que também está desenvolvendo a produção ainda sem título. O show contará com canções do vasto catálogo de Michael.

Conhecido como o “rei do pop”, Michael Jackson morreu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos de idade, de overdose do anestésico propofol e de sedativos.

Seu espólio já havia colaborado com um espetáculo do Cirque du Soleil em homenagem ao astro, o Michael Jackson One, em cartaz em Las Vegas desde 2013.

Michael Jackson alcançou o sucesso com canções como ABC e I’ll Be There ainda na infância ao lado de seus irmãos, com quem formou o Jackson Five, e mais tarde seguiu uma carreira solo que rendeu a ele fama e fãs em todo o mundo, graças a músicas como Rock with You, Bad e Beat It.