Museu Nacional pode ganhar versão em Lego

Quatro meses depois do incêndio que devastou o Museu Nacional no Rio de Janeiro, uma solução criativa para valorizar e ajudar a reconstruir esse patrimônio pode vir de onde menos se espera: da fabricante de brinquedos Lego. Um projeto para incluir uma miniatura do museu no catálogo da empresa foi publicado na página de “novas ideias” da companhia e colocado em votação popular.

Caso mais de 10.000 pessoas apoiem a ideia, a miniatura chegará às lojas e toda a renda arrecadada com royalties será revertida para a reconstrução do museu no Rio. Para votar, basta acessar o site da Lego e fazer um cadastro. A votação fica aberta até agosto de 2020. Até o momento, o projeto já recebeu o apoio de quase 3.000 pessoas.