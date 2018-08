Mulher do ‘Louro José’ confirma separação: ‘Não combinamos mais’

Chegou ao fim o casamento de Tom Veiga, o intérprete do Louro José, do Mais Você. Alessandra Veiga confirmou, nesta segunda-feira, ao programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, que está separada do funcionário da Globo. “A gente se ama, mas não combina mais”, disse. Alessandra também aproveitou para negar que tivesse sido agredida por Veiga, boato que circulou na imprensa. “Não conheço pessoa melhor. É um excelente marido, profissional, um ótimo pai. Ele não é agressivo, é impulsivo.”

Casados há mais de catorze anos, eles estão separados há dois meses e chegaram a ter um desentendimento durante o Rock in Rio 2017, confirmou Alessandra. “Só que o Tom nunca, jamais, em tempo algum, foi agressivo comigo. Muito pelo contrário, foi com ele que eu aprendi a amar e a minha família aprendeu a falar ‘eu te amo’, de tão amoroso que ele é”, disse.

Alessandra também negou que Veiga tivesse sido internado e, por isso, deixado de participar do Mais Você na quinta-feira passada, como também circulou em alguns jornais. “Ele simplesmente se atrasou”, afirmou. “Não aconteceu mais nada, ele não foi internado e nem está fazendo cateterismo.”