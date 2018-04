Morre Waldyr Sant’anna, dublador mais famoso de Homer Simpson

Morreu neste sábado (21) o ator e dublador Waldyr Sant’anna, famoso por ter dado a voz ao Homer, do desenho animado Os Simpsons. Ele tinha 81 anos e a causa da morte não foi divulgada. No dia 3 de abril, a família pediu aos fãs para rezarem pelo artista. Ele tinha problemas de alcoolismo e foi internado no começo do mês.

Sant’anna foi o dublador do personagem nas primeiras temporadas da série americana, exibida pela primeira vez no Brasil em 1991 pela Rede Globo. O dublador chegou a deixar o posto em 1997 após desentendimentos com a VTI, empresa responsável pela dublagem. Com a sua saída, fãs notaram a diferença de voz e telefonaram à sede da empresa querendo o precursor da voz de volta. Sant’anna também deu voz ao vovó Simpson, de timbre mais senil.

Anos mais tarde, ele retomou o trabalho como dublador de Homer, posto que deixou ao término da 18ª temporada. Homer teve até agora três dubladores: além de Sant’anna, os profissionais Julio Cezar Barreiros, morto em 2014, e Carlos Alberto Vasconcelos. No cinema, Sant’anna dublou atores famosos como Eddie Murphy, Morgan Freeman e Harrison Ford. Como ator, fez participações em novelas como Água-Viva, Rosa Baiana, Guerra dos Sexos, Roque Santeiro e Baila Comigo.

O dublador e amigo Guilherme Briggs postou uma homenagem no Instagram: “Ele sempre era calmo, tranquilo e bem humorado, o que fazia toda a diferença.”