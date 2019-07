Morre o ator Rutger Hauer, de ‘Blade Runner’, aos 75 anos

O ator holandês Rutger Hauer, que estrelou o longa Blade Runner: O Caçador de Androides no papel de Roy Batty ao lado de Harrison Ford em 1982, morreu no último dia 19, aos 75 anos, em sua casa. O empresário de Hauer, Steve Kenis, confirmou a morte à imprensa americana nesta quarta-feira, 24, dia do funeral do ator.

O ator Rutger Hauer como Roy Batty em 'Blade Runner: O Caçador de Androides '

Hauer nasceu em 23 de janeiro de 1944, em Breukelen, na Holanda. Seu primeiro papel de destaque foi como protagonista da série de TV Floris, dirigida por Paul Verhoeven, em 1969. Ficou mais conhecido como o replicante Roy Batty no longa de ficção científica de Ridley Scott, mas continuou trabalhando até recentemente – sua última série lançada foi Porters (2017-2019) e seu último filme a chegar aos cinemas foi The Sonata (2018).

Estreou em Hollywood em Falcões da Noite (1981), filme protagonizado por Sylvester Stallone. Apareceu, ainda, em produções como Batman Begins (2005), Sin City: A Cidade do Pecado (2005) e nas séries True Blood e Galavant. Estrelou ainda, no papel de Van Helsing, o longa Dracula 3D (2012) e a minissérie A Mansão Marsten (2004), como o vampiro Barlow.