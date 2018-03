Morre Miranda, produtor musical e jurado do ‘Ídolos’

O produtor musical Carlos Eduardo Miranda morreu nesta quinta-feira, aos 56 anos, em São Paulo. De acordo com as primeiras informações, ele sofreu um mal súbito em sua casa. Segundo informou a RedeTV!, o produtor teve fortes dores de cabeça antes do colapso.

Miranda foi jurado no reality show musical Ídolos. Ele também esteve na bancada dos programa Astros e Qual é o Seu Talento, do SBT. Na música, ajudou a revelar grandes sucessos do rock nacional como Skank, O Rappa e Raimundos. Mais recentemente, contribuiu para lançar ao estrelato a cantora Gaby Amarantos.

Nas redes sociais, amigos do produtor prestaram homenagens. “Meu herói”, escreveu no Twitter o também produtor Arnaldo Saccomani, colega de Miranda no júri dos três realities musicais. “Foi ele quem chamou a atenção da imprensa do eixo Rio-SP sobre um quarteto que vinha de Minas Gerais”, postou o perfil oficial da banda Skank no Facebook. “Que sua travessia seja tão leve e divertida quanto a vida que ele levou aqui.”