Morre cantor e compositor João Gilberto

1. João Gilberto nos anos 50: seu estilo absolutamente singular definiu a bossa nova e mudou toda a MPB zoom_out_map 1 /10 João Gilberto nos anos 50: seu estilo absolutamente singular definiu a bossa nova e mudou toda a MPB (Tom Copi/Michael Ochs Archives/Getty Images) João Gilberto nos anos 50: seu estilo absolutamente singular definiu a bossa nova e mudou toda a MPB

2. Cantor João Gilberto e seu filho, João Marcelo Gilberto zoom_out_map 2 /10 Cantor João Gilberto e seu filho, João Marcelo Gilberto, no início da década de 1960 (Reprodução/Facebook) Cantor João Gilberto e seu filho, João Marcelo Gilberto

3. Photo of Joao Gilberto zoom_out_map 3 /10 João Gilberto, em 1960 (Tom Copi/Michael Ochs Archives//Getty Images)

4. Casamento João Gilberto zoom_out_map 4 /10 João Gilberto em seu casamento com Heloísa Maria Buarque de Hollanda, a Miúcha, em cerimônia realizada em 22 de abril de 1965, na cidade de Nova York (PoPsie Randolph/Michael Ochs Archives//Getty Images)

5. Joao Gilberto zoom_out_map 5 /10 João Gilberto, em 1970 (Michael Ochs Archives/Getty Images)

6. Músico na década de 1990 zoom_out_map 6 /10 João Gilberto, 1991 (Nellie Solitrenick/VEJA) João Gilberto, 1991

7. João Gilberto no show em 1999 zoom_out_map 7 /10 João Gilberto no show em 1999 (Rafael Andrade/Folhapress) João Gilberto no show em 1999

8. João Gilberto durante show zoom_out_map 8 /10 João Gilberto se apresenta em São Paulo, 2008 (Marcos Hermes/AFP) João Gilberto se apresenta em São Paulo, 2008

9. João Gilberto e sua filha Bebel Gilberto, no Rio de Janeiro, em junho de 2015 zoom_out_map 9 /10 João Gilberto e sua filha Bebel Gilberto, no Rio de Janeiro, em junho de 2015 (///VEJA) João Gilberto e sua filha Bebel Gilberto, no Rio de Janeiro, em junho de 2015

10. Miúcha, João Gilberto e Bebel Gilberto zoom_out_map 10/10 Miúcha, João Gilberto e Bebel Gilberto (Reprodução/Instagram) Miúcha, João Gilberto e Bebel Gilberto

O cantor e compositor João Gilberto, um dos criadores da Bossa Nova, morreu neste sábado, 6, ao 88 anos, segundo uma postagem de seu filho João Marcelo nas redes sociais. A causa da morte ainda não foi confirmada pela família.

Gilberto morreu em casa, no Rio de Janeiro. Ele sofria com problemas de saúde há algum tempo.

“Meu pai morreu. Sua luta foi nobre, ele tentou manter a dignidade à luz da perda da independência. Agradeço minha família por estar aqui por ele”, escreveu o filho do cantor.

Além de Marcelo, o cantor e compositor deixa outros dois filhos, Bebel e Luisa.

Nos últimos anos, uma disputa familiar com a cantora Bebel, 51 anos, perturbou a vida reclusa de João Gilberto. A filha do meio do músico conseguiu junto à Justiça do Rio de Janeiro interditar o pai e obter a tutela provisória de seus contratos e movimentações financeiras no fim de 2017.

A neta do cantor, que também é cantora que possui uma página oficial no Facebook, fez uma homenagem ao avô na rede social. “Vou sempre me sentir deitada no colo dele ouvindo suas músicas e histórias”, escreveu.

Vida e carreira

João Gilberto era calado para o mundo, ruidoso consigo mesmo, percutia as ideias em sua caixa de ressonância de forma que só quem estivesse próximo o escutasse. Na vida em monastério que adotou por anos, seguia invisível e em total silêncio, abrindo a porta de seu apartamento apenas para poucos, como a filha Bebel Gilberto, a ex-namorada Claudia Faissol e sua filha com ela, Lulu.

João não estava pronto para se tornar um gigante. Nunca entendeu bem o que era isso. Menino de Juazeiro da Bahia, nadou nas águas do São Francisco e beijou garotas da vizinha Petrolina como se fosse normal. E era, até o dia em que avistou um caminhão vindo por uma estrada que cruzada sua cidade. Ao amigo que o acompanhava, disse como se recitasse uma oração: “Veja lá aquele caminhão, que maravilha. As árvores estão acariciando sua cabeça.” Árvores, pássaros, chuva, tudo parecia mais importante a seus olhos e ouvidos do que os próprios homens.

Mas a história estava em suas mãos. Filho do comerciante Juveniano Domingos de Oliveira e da católica Martinha do Prado Pereira de Oliveira, a Patu, João viveu em terras juazeirenses até 1942, aos 11 anos, quando seguiu para estudar em Aracaju.

Juazeiro ainda o teria de volta quatro anos depois, quando o violão que o pai lhe deu começou a ganhar as primeiras carícias. A Rádio Nacional lhe trazia o mundo e João flutuava ao som de Orlando Silva, Dorival Caymmi, Chet Baker e Carmen Miranda. O primeiro grupo, Enamorados do Ritmo, veio logo, e Juazeiro ficou pequena.

A cidade que o recebeu na sequência teria sério papel na formação de seu caráter artístico. Aos 18 anos, em Salvador, já trabalhava com carteira assinada na Rádio Sociedade da Bahia. Não havia ainda desenhado o formato voz e violão, mas seguia os mandamentos de Orlando Silva tentado imitá-lo, por mais que o moderno já fossem Dick Farney e Lúcio Alves. O grupo vocal Garotos da Lua o chamou e lá se foi, ainda sem a obrigação com o violão, gravar dois discos em 78 rotações.

O Rio de Janeiro fervia na segunda metade dos anos 50, e foi para lá que João seguiu, aos 26 anos, em 1957. Sem muitos recursos, seguia a trilha de quem queria ser alguém com um violão debaixo do braço. Cantou para quem poderia fazer a diferença, como o cantor Tito Madi, mas teve mais sorte ao cair nas graças do produtor e também violonista Roberto Menescal.

O violão de João virava a vedete. Bim Bom, uma das primeiras que apresentou aos círculos de artistas no Rio, já trazia o caminhão com a carroceria cheia. A levada uniforme deslocando acentos fortes para lugares incomuns, a harmonia abrindo picadas onde ainda ninguém havia passado, a mão que fazia acordes fazendo também percussão. E a voz. A voz de João deixava as tentativas da impostação e partia para o que fazia o trompetista Chet Baker quando cantava. Volume baixo e notas de longa duração, limpas, sem vibrato. João, depois de acreditar no violão, passava a ter fé no fio da própria voz.

E, então, fez-se a Bossa Nova. Era julho de 1958 quando Elizeth Cardoso aparecer com o disco Canção do Amor Demais, com músicas de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Ao violão em duas das faixas, Chega de Saudade e Outra Vez, João Gilberto. E era só a ponta da cabeça de um baiano que se revelaria por inteiro um mês depois. Em agosto, João, já uma aposta de Tom Jobim, Dorival Caymmi e Aloysio de Oliveira, grava seu próprio 78 rotações com Chega de Saudade e Bim Bom, gravado pela Odeon.

Se acabasse aqui, a missão de João já estaria completa. O que ele fez foi pouco e simplesmente tudo. Criou um violão brasileiro e, sobre ele, ajudou a fundar um gênero. Seguiu na formatação de sua proposta com o seguinte 78, em 1959, que trazia Desafinado, de Tom e Newton Mendonça, e Hô-bá-lá-lá, música de sua autoria. E ainda traria seu LP Chega de Saudade, definindo-se como um acontecimento. “Em pouquíssimo tempo, (João) influenciou toda uma geração de arranjadores, guitarristas, músicos e cantores”, escreveu Tom na contracapa do disco.

(Com Estadão Conteúdo)