Morre, aos 91 anos, o lendário estilista francês Givenchy

O estilista francês Hubert de Givenchy, que dominou a indústria da moda por mais de três décadas e cujas roupas foram usadas por estrelas como Jacqueline Kennedy Onassis, Audrey Hepburn e Grace Kelly, morreu aos 91 anos. A morte aconteceu no sábado, mas seu anúncio só foi feito nesta segunda-feria pela maison Givenchy, que agora é propriedade do grupo francês de bens de luxo LVMH.

“Monsieur De Givenchy morreu enquanto dormia no sábado, 10 de março de 2018. Seus sobrinhos e sobrinhas compartilham a dor. O funeral será realizado na mais estrita intimidade”, afirma o comunicado da maison, assinado pela família do estilista.

No texto, os parentes informam que, “ao invés de flores e coroas”, Givenchy “teria preferido uma doação ao Unicef em sua memória”.

Presença imponente na moda desde que apresentou sua primeira coleção em Paris aos 24 anos, Givenchy se tornou sinônimo de elegância e glamour despretensioso. É dele o vestido preto que Audrey Hepburn usou em Bonequinha de Luxo. A atriz teve papel fundamental na obra do estilista, que desenhou vários modelos usados por ela no filme Sabrina (1954). Em 1957, Audrey também foi garota-propaganda do primeiro perfume de Givenchy, L’interdit.

Givenchy fundou uma das mais importantes marcas de moda do mundo em Paris na década de 1950 e depois tentou a sorte em Nova York, construindo um império comercial que se tornou parte do grupo LVMH quando foi vendido no final da década de 1980.

O estilista nasceu em 1927 em Beauvais, no oeste da França, e se mudou para Paris aos 17 anos para se dedicar à sua paixão. Sua família — seu pai foi o marquês de Givenchy — esperava que ele se tornasse advogado, mas o jovem de 1,96 metro foi atraído pela moda e pelo desenho muito jovem. Começou trabalhando para Jacques Fath e depois para Robert Piguet e Lucien Lelong, antes ir para a grife de Elsa Schiaparelli, onde rapidamente se transformou em diretor artístico até criar a marca Givenchy, em 1952.

Suas criações características, como as blusas de manga bufante e as calças de barra na altura do tornozelo com bordas franjadas, foram saudadas à época como alternativas descontraídas às cinturas justas e às curvas artificiais do então dominante “New Look”, de Christian Dior.

Seu interesse em tecidos se originou de uma familiaridade precoce com peças finas na casa de seu avô materno, um administrador da tapeçaria Beauvais e Gobelin e colecionador de tecidos de qualidade. O pai do estilista morreu quando Hubert, nascido em Beauvais, ao norte de Paris, tinha 2 anos de idade. Ele e seus irmãos foram criados pela mãe e os avôs maternos. Inicialmente o jovem Givenchy estudou Direito, mas se contagiou pelo clima de liberação pós-Segunda Guerra Mundial e entrou na Escola de Belas Artes da capital francesa.

Fascinado pelo espanhol Cristóbal Balenciaga, à época o decano dos estilistas parisienses, Givenchy se apresentou com seu livro de desenhos à porta de Balenciaga, onde foi dispensando com um brusco “o senhor Balenciaga não recebe ninguém”.

Givenchy foi aprendiz de outros designers — Jacques Fath, Robert Piguet e a exuberante e iconoclasta Elsa Schiaparelli — antes de se aventurar como criador.

Após sua estreia fenomenal, Givenchy foi a Nova York capitalizar sua popularidade com os norte-americanos. Foi lá que ele finalmente conheceu o recluso Balenciaga, e os dois mantiveram uma amizade estreita até a morte do espanhol em 1972.

As grandes datas de Hubert de Givenchy

– 20 de feveiro de 1927: Hubert Taffin de Givenchy nasce em Beauvais (norte da França)

– 1945: começa sua carreira como estilista na maison de Jacques Fath e Elsa Schiaparelli

– 1952: funda sua própria casa de moda

– 1953: começa sua colaboração com a atriz Audrey Hepburn, sua musa

– 1988: vende sua casa de moda a LVMH, mas se mantém como o diretor artístico

– 1995: apresenta suas últimas coleções de alta-costura e prêt-à-porter.

– 10 de março de 2018: morre aos 91 anos