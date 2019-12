‘Minha Mãe É uma Peça 3’ derruba ‘Star Wars’ nas bilheterias

Em sua primeira semana em cartaz, a comédia nacional Minha Mãe É uma Peça 3 arrebanhou nada menos que 1,8 milhão de espectadores aos cinemas brasileiros, somando 30,7 milhões de reais em bilheteria. Segundo dados da empresa Comscore, o longa ficou no topo do ranking de filmes mais vistos no país entre quinta-feira, 26, e domingo, 29, derrubando a superprodução Star Wars: A Ascensão Skywalker. O filme que encerra a atual trilogia da aventura intergaláctica foi visto no mesmo período por 493.000 espectadores, somando ao todo, em suas duas semanas em cartaz, 1,9 milhão em público.

O raking completo dos dez filmes mais vistos no Brasil no fim de semana fica completo, respectivamente, com: Entre Facas e Segredos; Cats; Playmobil – O Filme; Malévola – Dona do Mal; Brincando com Fogo; Os Parças 2; A Família Addams; e Parasita.