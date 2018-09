A melhor carta de cervejas de Recife é do BeerDock

Se estiver em uma das duas unidades da BeerDock e ouvir o sino tocar, sinta-se um sortudo: mais um barril de cerveja fresquíssima acabou de ser engatado. Nas quinze torneiras alinhadas sobre o balcão, as opções mudam com frequência e incluem alternativas estrangeiras — a belga Vedett Extra White, por exemplo, é servida em copos de 200 e 300 mililitros por R$ 16,00 e R$ 23,00, respectivamente. Mas as fórmulas artesanais do Brasil, de diferentes estilos, são maioria. Fabricada em Jaboatão dos Guararapes (PE), a Debron Nut IPA, com adição de cacau e avelã, sai a R$ 13,00, com 300 mililitros. O prêmio de melhor carta de cervejas deve-se ainda às versões engarrafadas. A lista, organizada por estilo, reúne cerca de 300 rótulos, incluindo preciosidades como a red ale escocesa Brewdog Five AM (R$ 33,60, 330 mililitros). O hot-dog chili, com salsicha frankfurt e sour cream: r$ 18,00 Quer mais? A unidade de Boa Viagem exibe através de uma parede envidraçada três tanques reluzentes, novinhos em folha, que terão capacidade de produzir 2 500 litros de cerveja por mês — o funcionamento aguarda a liberação dos órgãos competentes. O cardápio de petiscos não é harmonizado, mas, caso queira acertar o casamento entre comida e bebida, peça a ajuda dos atenciosos garçons. Figuram no rol de sugestões a croqueta de camarão (R$ 14,00, com duas unidades) e o hot-dog chili, que leva salsicha frankfurt, chili, tomate, cebola e sour cream (R$ 18,00). Rua Maria Carolina, 273, Boa Viagem, ☎ 3204-4866 (110 lugares). 17h/0h (sex. 17h/1h; sáb. 16h/1h; fecha dom.); Rua Desembargador Luiz Salazar, 98, Madalena, ☎ 3236-2423 (80 lugares). 17h/0h (sex. 17h/1h; sáb. 16h/1h; fecha dom.). Aberto em 2015

