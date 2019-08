‘Matrix’ vai ganhar 4º filme com Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss

Duas décadas após o lançamento do primeiro filme, a saga Matrix ganhará um quarto capítulo. O novo longa, ainda sem título definido, contará com os mesmos atores da trilogia original – Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nos papéis de Neo e Trinity, respectivamente, e será dirigido por Lana Wachowski. As informações vieram de um comunicado oficial divulgado na terça-feira 20 pelos estúdios Warner.

As três produções anteriores de Matrix foram codirigidas pelas irmãs Lana e Lilly Wachowski, que já trabalharam juntas outras vezes, como na série Sense8, da Netflix. Nesta quarta parte, no entanto, Lana trabalhará sozinha.

“Não podemos conter a emoção de voltar a entrar na Matrix com Lana Wachowski”, disse o presidente da Warner Bros Pictures, Toby Emmerich, em entrevista à revista americana Variety. “Lana é uma verdadeira visionária, uma cineasta criativa, singular e original. Estamos encantados que ela escreva, dirija e produza este novo capítulo no universo de Matrix“, afirmou o executivo.

As gravações de Matrix 4 devem começar no início de 2020, mas ainda não há previsão de lançamento. Também não há informações sobre como o filme estará ligado aos episódios anteriores.

Combinando filosofia, metafísica e cenas de ação, a saga original narra a história de um grupo de rebeldes que combatem inteligências artificiais que assumiram o controle de humanos na Matrix, um universo de realidade virtual que simula o mundo exterior. Neo, interpretado por Keanu Reeves, um personagem com ares messiânicos, é o eleito para liberar a humanidade.

A trilogia (Matrix, de 1999, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, ambos de 2003) arrecadou mais de 1,6 bilhão de dólares nos cinemas do mundo todo.

(Com AFP e EFE)