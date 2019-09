Marjorie Estiano é indicada ao Emmy Internacional por ‘Sob Pressão’

Marjorie Estiano foi indicada ao Emmy Internacional de melhor atriz por seu trabalho na série Sob Pressão, da TV Globo. A lista dos nomeados à edição 2019 da premiação, que elege o melhor da televisão fora dos Estados Unidos, foi divulgada nesta quinta-feira, 19, e inclui outros brasileiros.

No seriado global, passado em um hospital, Marjorie interpreta Carolina, uma dedicada cirurgiã que convive diariamente com os problemas e o descaso da saúde pública no Brasil. A produção teve sua quarta temporada confirmada recentemente.

O ator Raphael Logam também concorre a uma das categorias principais, a de melhor ator, pela série Impuros, da Fox, que retrata o narcotráfico nos anos 1990. O grupo Porta dos Fundos disputa o prêmio na categoria de melhor comédia com o Especial de Natal Porta dos Fundos.

A atração brasileira da HBO Ópera Aberta – Os Pescadores de Pérolas concorre em programa de arte. A Primeira Pedra do canal Futura disputa em melhor documentário, e a terceira temporada de 1 Contra Todos, da Fox, em série dramática.

Além de Marjorie, outra produção global, Se Eu Fechar os Olhos Agora, está concorrendo na categoria de melhor minissérie/filme para a TV. A trama de mistério se passa no início dos anos 1960 e é inspirada na obra homônima de Edney Silvestre. No elenco estão Antonio Fagundes, Mariana Ximenes, Débora Falabella, Ruth de Souza, Thainá Duarte e Murilo Benício.

Ao todo são 44 indicados em onze categorias e há representantes de 21 países. A cerimônia acontece no dia 25 de novembro, em Nova York.