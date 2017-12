Marcos é a prova de que o mundo dá voltas – e não sai do lugar

O reality A Fazenda, exibido pela Record, chega ao fim nesta quinta-feira. E, ao que tudo indica, Marcos Härter está perto de ser o vencedor, que levará para casa 1,5 milhão de reais. Aos felizardos que não acompanham o programa, vale lembrar que o competidor é o mesmo que em abril deste ano foi expulso do Big Brother Brasil 17 por agredir Emily, sua namorada no confinamento e vencedora da edição. Na ocasião, Marcos encurralou a moça em um canto da casa, gritou com ela, pôs o dedo em seu rosto e apertou seu pulso e seu cotovelo, levando-a a se queixar de dor. O laudo médico relatou hematomas no braço da jovem.

Indiciado pelo Ministério Público, Marcos continua livre e, em breve, pode ser um milionário. Seus concorrentes na casa são Flávia Viana e Matheus Lisboa, dupla que também leva no currículo o título de ex-BBB. Flávia é a candidata que pode desbancar Marcos.

Recentemente, e moça encarou uma das muitas discussões com Marcos ao longo da atração – o rapaz chegou a chamá-la de “animal” em uma das conversas. “Você falou das minhas características físicas, dos meus sentimentos. Sou mulher e exijo respeito. Você faltou com isso”, disse Flávia, antes de receber de Marcos um pedido de desculpas digno de quem encara uma final com voto popular.

Já Emily, desfila em suas redes sociais fotos em Paris e legendas com textões, em que diz estar em paz e não ter inimigos. Assim, os reality shows, quem diria, reafirmam sua função de reflexo da sociedade. De um mundo que gira, mas ainda não sai do lugar.