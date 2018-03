Marcos Chiesa, o Bola, anuncia saída do ‘Pânico’ e da Jovem Pan

O humorista Marcos Chiesa, conhecido como Bola, anunciou nesta segunda-feira sua saída da trupe do Pânico e da rádio Jovem Pan, onde o programa foi criado. “Sei que tem muita gente perguntando, muita gente curiosa, mas passei aqui para informar vocês que depois de 25 anos de Jovem Pan e 14 anos de Pânico na TV, eu saí”, disse em vídeo publicado em seu perfil no Instagram. “Saí do Pânico, saí da Jovem Pan e em breve acho que coisas boas virão.”

O comediante foi breve nos agradecimentos aos colegas. “Queria agradecer todo mundo com quem eu trabalhei, todo mundo que me segue no Insta, no Facebook, obrigado e novidades virão”, afirmou.

O Pânico, apresentado por Emílio Surita, está fora do ar na televisão desde o ano passado, quando foi exibido o último programa na Band. A atração, criada inicialmente para o rádio, nasceu em 1993. Foi para a TV em 2003, quando estreou na RedeTV!, e trocou de emissora em 2013, indo para a Band.