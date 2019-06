Maratona Pixar: como assistir a todos os filmes do estúdio

Quando Toy Story 3 foi lançado, em 2010, os fãs acreditavam que este seria o último filme da franquia, muito por conta do clima de despedida do longa. Nesta quinta-feira 20, um novo capítulo sobre os brinquedos que ganham vida chegou aos cinemas, e ainda não há uma confirmação se, desta vez, a saga foi concluída. A produção mostra Woody e companhia com uma nova dona, Bonnie, e apresenta ao público um novo integrante da turma, o Garfinho – um brinquedo improvisado a partir do talher que não aceita sua nova condição. Toy Story foi a primeira animação produzida pela Pixar e, com o novo longa, o estúdio agora totaliza 21 filmes, muitas deles indicados e premiados no Oscar. Nesse clima de estreia, confira em quais serviços de streaming assistir a todos os títulos:

Toy Story (1995)

Onde assistir: Netflix, Google Play (compra: 21,90 reais), Now (aluguel: 6,90 reais), Telecine Play (até 29 de junho)

Lançada em 1995, Toy Story é um dos maiores clássicos do estúdio. Os brinquedos de Andy, que ganham vida quando o dono não está por perto, estão apreensivos com a chegada do aniversário do garoto, temendo serem substituídos pelos novos presentes. Quando o patrulheiro espacial Buzz Lightyear passa a ganhar mais atenção do menino, o caubói Woody tenta fazer com que ele caia atrás da cama, mas ele acaba é voando pela janela. O boneco parte, então, em uma aventura para resgatá-lo.

Vida de Inseto (1998)

Onde assistir: Netflix, Google Play (aluguel: 3,90 reais; compra: 21,90 reais)

A segunda animação da Pixar veio em 1998, da mente dos mesmos criadores de Toy Story. Na história, Flik é uma formiga que vive causando problemas em sua colônia. Um dia, destrói o alimento que usaria para pagar os gafanhotos, que todos os anos exigem uma parte da colheita das formigas. Quando um gafanhoto chamado Hopper ameaça destruir a colônia, Flik sai em busca de “guerreiros” para ajudá-lo na batalha e recruta um bando de insetos voadores.

Toy Story 2 (1999)

Onde assistir: Netflix, Google Play (compra: 21,90 reais), Now (aluguel: 6,90 reais), Telecine Play (até 29 de junho)

A sequência foi inicialmente planejada para ser lançada diretamente em DVD, mas acabou chegando aos cinemas em 1999. Desta vez, Woody acaba sendo sequestrado por um colecionador de brinquedos, que pretende vendê-lo a um museu. Enquanto seus amigos partem em uma missão para resgatá-lo, o caubói conhece os demais brinquedos de sua coleção na casa do sequestrador, o que inclui a vaqueira Jessie.

Monstros S.A. (2001)

Onde assistir: Netflix, Now (aluguel: 3,90 reais), Google Play (compra: 21,90 reais), Telecine Play

Sulley é o funcionário mais bem-sucedido da Monstros S.A., uma fábrica dedicada a captar gritos de criancinhas que, mais tarde, viram energia elétrica. Para manter seu sucesso, o monstro conta com a ajuda de Mike, seu fiel auxiliar e melhor amigo. Tudo segue bem, até o dia em que eles conhecem Boo, uma adorável menininha humana que não se assusta com as criaturas e enxerga Sulley como um “gatinho”. Nasce, então, uma relação de ternura e afeto entre os dois personagens – o difícil é não se emocionar. Dezoito anos após o lançamento do longa, a Disney anunciou uma série inspirada no filme: Monsters at Work (Monstros no Trabalho, em tradução direta), cuja trama retrata eventos que se passam seis meses após a história original. A produção deve estrear em 2020 no Disney+.

Procurando Nemo (2003)

Onde assistir: Google Play (compra: 21,90 reais), Now (aluguel: 6,90 reais), Telecine Play

O diretor Andrew Stanton tinha dois desejos: fazer um filme que se passasse no mar e contar uma história que refletisse suas próprias memórias como um pai super protetor. O resultado veio com Procurando Nemo, primeira produção da Pixar a ganhar o Oscar de melhor animação. A história todo mundo lembra: mesmo com as constantes advertências de seu pai, Merlin, sobre os perigos do mar, o peixe-palhaço Nemo o desobedece e decide se aventurar pelo oceano. Quando ele é capturado por um mergulhador, o peixe pai parte em sua procura. No caminho, ele conhece a atrapalhada e divertida Dory, que o ajuda em sua jornada na busca por seu filho.

Os Incríveis (2004)

Onde assistir: Netflix, Now (aluguel: 6,90 reais/ grátis para assinantes Telecine), Google Play (aluguel: 3,90 reais/ compra: 21,90 reais)

É difícil encontrar uma criança dos anos 2000 que não tivesse desejado uma família igual à de Os Incríveis. O filme, vencedor na categoria de melhor animação no Oscar de 2005, mostra o cotidiano de uma família com problemas como qualquer outra – um pai insatisfeito com seu emprego, por exemplo – mas com uma peculiaridade: eles são “supers”, ou seja, possuem poderes como força e elasticidade sobre-humanas. Um incidente faz com que o clã abandone sua vida rotineira em Metroville e passe a se ocupar tentando impedir a destruição do planeta.

Carros (2006)

Onde assistir: Now (aluguel: 6,90 reais/ grátis para assinantes Megapix), Google Play (compra: 21,90 reais), Telecine Play

Relâmpago McQueen é um ambicioso (e arrogante) carro de corrida cujo sonho é ganhar a Taça Pistão. Para isso, ele precisará desbancar dois concorrentes em uma corrida na Califórnia. No entanto, no meio do caminho, McQueen é vítima de uma armação e acaba perdido em Radiator Springs, uma pequena cidade esquecida no meio do deserto. A obsessão pela vitória acaba sendo substituída por um novo modo de ver a vida, além de amizades verdadeiras e novos valores.

Ratatouille (2007)

Onde assistir: Now (gratuito), Google Play (aluguel: 3,90 reais/ compra: 21,90 reais), Telecine Play

Ratos e cozinha podem não combinar no vida real, mas na animação, vencedora do Oscar de 2008, deram mais do que certo juntos. É uma tarefa difícil não se apaixonar pela história de Rémy, um ratinho com gosto único pela gastronomia e paladar requintado cujo sonho é ser chef de cozinha. Para isso, ele se alia a Alfredo Linguini, um jovem desastrado que, por ironia do destino, acaba conquistando uma vaga no renomado restaurante Gusteau’s. Escondido no chapéu do humano, Rémy prepara pratos que conquistam a clientela local e logo atraem a atenção e desconfiança do chef Skinner, dono do estabelecimento.

WALL-E (2008)

Onde assistir: Netflix, Now (gratuito), Google Play (aluguel: 3,90 reais/ compra: 21,90 reais), Telecine Play

Uma Terra inabitada e cheia de lixo é o chocante cenário do filme vencedor do Oscar de melhor animação em 2009. O solitário robô WALL-E, o último a ser deixado no local, é incumbido da árdua missão de limpar o planeta por completo para que os humanos possam voltar a habitá-lo. Sozinho há mais de 700 anos, ele é surpreendido com a chegada de EVA, uma robô de última geração enviada para checar as condições do planeta. Quando WALL-E mostra a descoberta de uma muda de planta, a nova robô parte para o espaço para mostrar a novidade. O filme põe em pauta debates importantes sobre a preservação do meio ambiente, o consumismo e as relações com a tecnologia.

Up: Altas Aventuras (2009)

Onde assistir: Netflix, Google Play (aluguel: 3,90 reais; compra: 21,90 reais), Telecine Play

Este filme vencedor do Oscar de melhor animação em 2010 – e o primeiro da Pixar a ser indicado na categoria de melhor filme, a mais importante da premiação – é, talvez, uma das produções do estúdio que mais fizeram o público chorar. É difícil não se emocionar com a história do vendedor de balões Carl Fredricksen e de sua esposa, Ellie. Os dois tinham o sonho de ir morar em um lugar chamado Paraíso das Cachoeiras, na Venezuela, algo que eles não conseguiram realizar juntos. Depois que fica viúvo, o velhinho tem a ideia de fazer sua casa voar dos Estados Unidos ao país sul-americano usando apenas balões. O plano dá certo, mas ele só não contava com a companhia de Russel, um garoto escoteiro que surge à sua porta porque pretende ganhar a medalha de mérito por ajudar um idoso.

Toy Story 3 (2010)

Onde assistir: Netflix, Google Play (compra: 21,90 reais), Now, Telecine Play (até 29 de julho)

O terceiro filme da franquia chegou apenas em 2010, onze anos após o lançamento do segundo. Agora, com Andy indo para a faculdade, os brinquedos são inesperadamente levados pela mãe do rapaz para uma creche. Lá, eles unem forças com novas figuras para tentar escapar. Na edição de 2011 do Oscar, Toy Story 3 foi indicado à categoria principal, de melhor filme, e levou os prêmios de melhor animação e melhor canção original, por We Belong Together (Randy Newman). Em bilheteria, arrecadou mais de 1 bilhão de dólares mundialmente, a segunda maior da Pixar, ficando atrás apenas de Os Incríveis 2, de 2018.

Carros 2 (2011)

Onde assistir: Now (gratuito), Google Play (compra: 21,90 reais), Telecine Play

Depois da Copa Pistão, Relâmpago McQueen tem um novo sonho: ganhar o Grand Prix Mundial, corrida nos moldes da Fórmula 1, que passa por vários cenários ao redor do planeta. No entanto, a trama sofre uma reviravolta quando seu melhor amigo, o guincho enferrujado Mate, acaba sendo confundido com um espião americano e se torna um agente secreto, cuja missão está relacionada ao troféu que McQueen tanto almeja.

Valente (2012)

Onde assistir: Netflix, Google Play (compra: 21,90 reais), Now, Telecine Play

Antes de Frozen se tornar um sucesso, a Pixar já tinha sua própria personagem que ia contra as histórias tradicionais da princesa que precisa encontrar o amor de um príncipe para ter um final feliz. Em Valente, melhor animação no Oscar de 2013, Merida é criada por sua mãe para ser a próxima rainha, destino que a garota não aceita. Em vez de passar o tempo treinando para esse futuro traçado, ela prefere praticar seu esporte favorito: o tiro com arco. Quando uma competição é organizada para escolher seu marido, ela pede a uma bruxa um feitiço para que sua mãe mude, mas a transformação não sai como Merida imaginava.

Universidade Monstros (2013)

Onde assistir: Netflix, Google Play (compra: 21,90 reais), Telecine Play

A trama, que se passa anos antes de Monstros S.A., mostra a juventude de Sulley e Mike quando ainda eram calouros na Universidade Monstros e tinham o sonho de se tornar assustadores profissionais. No entanto, uma briga durante o exame final acaba fazendo com que a dupla seja expulsa da instituição. Para provar que a reitora está errada em sua decisão, os monstros decidem participar de um concurso entre fraternidades, juntando-se a outros quatro alunos, todos aparentemente desajustados. No meio da rivalidade e do esforço para ganhar o curso, nasce uma amizade pouco provável entre Mike e Sulley, tal como vista no filme de 2001.

Divertida Mente (2015)

Onde assistir: Netflix, Now (grátis para assinantes Telecine), Google Play (compra: 21,90 reais)

A mente humana, objeto de muito estudo e escrutínio, ganha contornos infantis – mas, nem por isso, infantilizados – com os personagens Alegria, Tristeza, Nojinho, Raiva e Medo, responsáveis por controlar a mente de Riley, uma menina de 11 anos que vê sua vida virar de ponta cabeça após mudar de cidade. O longa, que faturou o Oscar de melhor animação em 2016, ganha um tom único ao misturar a trama sentimental a vários conceitos da psicologia.

O Bom Dinossauro (2016)

Onde assistir: Netflix, Google Play (compra: 21,90 reais)

E se o asteroide que atingiu a Terra e exterminou todos os dinossauros nunca tivesse existido? Essa é a proposta da trama, que mostra a história de Arlo, um dinossauro medroso que acaba se perdendo da família, ao lado de Spot, um menino selvagem. Eles enfrentam uma série de perigos que acabam aproximando a dupla enquanto não descobrem o caminho para casa – a clássica receita Pixar.

Procurando Dory (2016)

Onde assistir: Google Play (compra: 39,90 reais), Telecine Play

A personagem que cativou os fãs de Procurando Nemo com suas trapalhadas por causa da perda de memória fez tanto sucesso que ganhou um filme próprio em 2016. Desta vez, Dory é quem está à procura de familiares: apesar de não se lembrar de nada, ela sabe que foi separada dos pais quando criança. Junto com Nemo e seu pai, ela embarca em uma aventura para encontrá-los, mas acaba parando em um conservatório que aloja diversas espécies marinhas.

Carros 3 (2017)

Onde assistir: Google Play (compra: 36,90 reais), Telecine Play

O desfecho da trilogia ganha um tom emotivo ao abordar a iminente aposentadoria de Relâmpago McQueen e tudo o que está em jogo: as vitórias, a fama, a legião de fãs e o respaldo de seus patrocinadores. Desta vez, não existem vilões mirabolantes e gangues de carros – McQueen e sua idade são seus próprios inimigos, em uma narrativa intensa e muito verossímil. O clichê de que o protagonista era imbatível, repetido nos dois filmes anteriores, dá lugar a uma história muito mais humana, na qual ele deve aceitar que seus anos de ouro acabaram e é seu dever passar o bastão para a geração futura.

Viva, a Vida É uma Festa (2017)

Onde assistir: Google Play (compra: 36,90 reais), Telecine Play

Vencedor do Oscar de melhor animação em 2018, Viva, a Vida É uma Festa é inspirado no tradicional feriado mexicano do Dia dos Mortos, o que levou o estúdio a fazer uma extensa pesquisa sobre a cultura e a história mexicana para dar mais autenticidade ao filme. O longa conta a história de Miguel, um garoto de 12 anos que sonha em ser músico, mas é proibido por sua família por conta de seu tataravô, que no passado abandonou os parentes para seguir a carreira de artista. Certo dia, o menino acaba indo acidentalmente para o mundo dos mortos, onde acontece uma inesperada reunião familiar.

Os Incríveis 2 (2018)

Onde assistir: Now (grátis para assinantes Telecine), Google Play (compra: 34,90 reais), Telecine Play

Apesar de catorze anos terem se passado, a trama tem início minutos depois dos últimos acontecimentos do primeiro filme. A família Pêra é abordada por uma dupla de irmãos que quer que os “supers” sejam novamente aceitos na sociedade. Para isso, ocorre uma curiosa troca de papéis: Helena é escolhida para derrotar um misterioso vilão e melhorar a imagem dos super heróis, o que significa que Beto tem que ficar em casa cuidando das crianças (especialmente Zezé, cujos superpoderes se mostram indomáveis) enquanto ela salva o mundo. O filme soma a maior bilheteria da Pixar até o momento: mais de 1,2 bilhão de dólares foram arrecadados.