Malu Mader deixa elenco da Globo após 35 anos

Malu Mader não faz mais parte do quadro de funcionários da Rede Globo. A emissora confirmou a saída da atriz. “O contrato que tínhamos não foi renovado, mas a Malu Mader poderá continuar a trabalhar com a Globo, que continua a ter contratos de prazo longo e por obra”, disse a assessoria de imprensa do canal nesta quarta-feira. “O nosso quadro de atores fixo continua do mesmo tamanho e a renovação se dá na composição, que obedece à maior diversidade, representatividade e à busca pelos melhores talentos em todos os mercados.”

Malu estreou na Globo em 1983, quando tinha 17 anos, na última novela de Janete Clair, Eu Prometo. Três anos depois, fez sua primeira protagonista, Lurdinha, na minissérie Anos Dourados, de Gilberto Braga. Seu primeiro folhetim como personagem principal foi Fera Radical, de 1988, em que interpretou Cláudia.

Seus outros trabalhos de destaque na casa foram Top Model (1989), O Dono do Mundo (1991), Anos Rebeldes (1992), A Justiceira (1997) e Celebridade (2003), em que interpretou sua última protagonista. A trama de Gilberto Braga está no ar atualmente no Vale a Pena Ver de Novo.

Seus últimos trabalhos na casa foram em Sangue Bom (2013) e em Haja Coração (2016), além de participações em Tempo de Amar (2017), em Segredos de Justiça, série do Fantástico, e em Malhação: Vidas Brasileiras, a temporada atual da novelinha jovem.