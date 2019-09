Recontratada pela Globo, Izabella Camargo desabafa: ‘Madrugada nunca mais’

A jornalista e apresentadora Izabella Camargo, 38 anos, está de volta às Organizações Globo. Ontem, ela comemorou o feito num post em seu Instagram. “Recomeçando no dia da chegada da primavera”, escreveu. Mas Izabella ganhou uma nova função na empresa. Em vez de aparecer na TV, fará textos de previsão do tempo no site de notícias da empresa. “Madrugada nunca mais. Não posso voltar às questões que me fizeram adoecer”, disse ela com exclusividade a VEJA. Izabella foi demitida da emissora no dia 29 de outubro do ano passado após voltar de uma licença médica, sem maiores explicações. A jornalista disse que foi dispensada por ser portadora da síndrome de burnout, espécie de cansaço extremo provocado pelo excesso de trabalho – a emissora negou que essa tenha sido a causa de sua dispensa.

Izabella fazia inserções sobre o tempo nos jornais Hora1 e Bom Dia, Brasil, que iam da madrugada às primeiras horas da manhã, e não se adaptou a esse esquema de horário. Ela recorreu da demissão. No dia 5 de julho, a Justiça determinou que a jornalista fosse reintegrada à emissora. Izabella voltou à Globo, mas foi recebida na calçada e não conseguiu retomar o trabalho. Ontem, cumpriu-se a decisão da Justiça. “A reintegração é algo a que temos direito. Até hoje tem gente dizendo que eu não deveria ter feito isso, que eu queria mesmo era aparecer”, desabafou ela na entrevista.

A ex “moça do tempo” não sabe se terá direito ao mesmo salário que recebia antes da demissão. Ela ainda não encontrou seus ex-parceiros de madrugada. “Está muito frio, não tem tanta gente andando pelos corredores”, comentou. A síndrome de burnout virou uma bandeira de Izabella, que constantemente dá palestras sobre o assunto. Uma delas, “A Hora do Cérebro”, irá acontecer no dia 16 de outubro no auditório do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O evento vai ser transmitido ao vivo pelo site das revistas Claudia, Você RH, Você S/A e Saúde – pertencentes à Editora Abril, que publica VEJA.