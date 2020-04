Madonna festeja ‘panelaços’ contra Jair Bolsonaro

A cantora Madonna reforçou o movimento de “panelaços” contra o presidente Jair Bolsonaro. Antiga crítica do mandatário brasileiro, a cantora usou dessa vez os stories de seu perfil no Instagram para publicar diversos vídeos de pessoas batendo panela nas janelas de suas casas, no Brasil, com gritos ao fundo de “Fora, Bolsonaro”.

Em setembro de 2018, Madonna postou uma foto com a boca coberta com a hashtag em português “#elenão” e em inglês a frase “fim do fascismo”. Depois, em outubro de 2019, ela voltou a se manifestar, desta vez cobrando um posicionamento do presidente sobre as queimadas na Amazônia.