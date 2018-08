Luciana Gimenez reage após confusão de Louro José: ‘Superpop é clássico’

Luciana Gimenez agradeceu a Globo pela propaganda grátis após a confusão que o papagaio Louro José fez nesta sexta-feira no Mais Você. O companheiro de Ana Maria Braga sugeriu que o ator José Loreto participasse do Superpop, comandado por Luciana na RedeTV!, em vez do Popstar, talent show da Globo.

No Instagram, Luciana publicou um vídeo do momento em que Louro José menciona o nome de seu programa. “Agradecida pela audiência @redeglobo, o @oficialsuperpop é um clássico”, escreveu na legenda.

Ana Maria recebeu Bruno Gissoni, Mumuzinho e José Loreto para conversar sobre paternidade. “Tão bonitinho, (o José Loreto) ficou tão emocionado com o nascimento da filha que fez uma música, roda um trechinho”, pediu a apresentadora à produção, antes que a canção composta pelo ator fosse reproduzida.

Após o trecho, Louro José se empolgou e citou o programa da concorrência: “Não é demais? Atenção Rede Globo: fica a dica para o Superpop aí!”. Em seguida, corrigiu, mostrando que queria falar sobre o programa que estreia nova temporada na emissora em setembro, e já teve os participantes divulgados: “Popstar! Popstar. Cara, é muito bom!”