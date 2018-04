Luana Piovani comemora prisão de Lula: ‘Bora encaçapar os outros’

Luana Piovani usou o Instagram para se manifestar sobre o mandado de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, emitido nesta quinta-feira pelo juiz Sergio Moro. A atriz publicou um vídeo antigo que circula as redes sociais, em que Lula responde ao apresentador Wagner Montes. Exibido pelo SBT, em 1989, o então candidato à presidência da República diz que, em seu governo, os corruptos seriam presos.

“Eu gosto da parte do exemplo”, escreveu a atriz na legenda do vídeo. “Agora bora começar encaçapar os outros! Aécio, Renan, Temer”, finalizou, com as hashtags “Brasil acordou” e “chega de corrupção”.

Luana é uma personalidade ativa nas redes, onde costuma fazer comentários políticos. Esta semana, ela publicou um vídeo na manifestação que pedia a prisão do ex-presidente e dava apoio à Lava-Jato.