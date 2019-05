George R.R. Martin, autor da saga As Crônicas de Gelo e Fogo, que deu origem ao seriado Game of Thrones, comentou sobre os dois últimos livros que concluirão sua série: The Winds of Winter e A Dream of Spring. Em um post em seu blog pessoal, o escritor insinuou que o desfecho das histórias podem ter diferenças em relação à versão televisiva, que se baseou na obra de Martin até a quinta temporada.

“‘Como tudo terminará?’, ouço as pessoas perguntarem”, escreveu. “‘Será o mesmo final que a série? Diferente?’ Bem… Sim. E não. E sim. E não. E sim. E não. E sim.” Ele explicou que as diferenças podem se dar porque os criadores da série da HBO, David Benioff e D.B. Weiss, tiveram um tempo limitado para resolver todas as questões e finalizar a saga. “Eles tiveram seis horas para esta última temporada. Eu espero que esses meus dois últimos livros preencham 3.000 páginas de manuscrito antes que eu termine… e se mais páginas, capítulos e cenas forem necessárias, eu as adicionarei.”

O autor ainda lembrou que muitos personagens que existem nos livros nunca apareceram no seriado, e que vários que morreram na TV ainda estão vivos na versão literária. “No mínimo, os leitores saberão o que aconteceu com Jeyne Poole, Lady Stoneheart, Penny e seu porco, Skahaz Shavepate, Arianne Martell, Darkstar, Victarion Greyjoy, Sor Garlan o Galante, Aegon VI e uma miríade de personagens grandes e pequenos que os espectadores da série nunca tiveram a chance de conhecer.”

O quinto livro da saga, A Dança dos Dragões, foi lançado em 2011, e desde então os fãs esperam pela continuação. Ainda na mesma publicação, Martin acalmou os leitores, garantindo que os próximos capítulos serão publicados, mas sem trazer uma data específica ou previsão. “The Winds of Winter está bem atrasado, eu sei, eu sei, mas ele ficará pronto. Não direi quando, eu já tentei antes, o que só irritou vocês e me trouxe azar… mas eu terminarei, e então virá A Dream of Spring.”