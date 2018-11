É um achado, costuma concluir todo mundo que adentra este bar escondido numa região residencial. Com iluminação baixa e música suave, resume-se a um balcão de cimento que serpenteia por boa parte do acanhado salão. As disputadas quinze banquetas altas não demoram a ser tomadas, mas não falta espaço para quem não se importa de bebericar em pé. O empreendimento é tocado por Gabriel Guerra, de 30 anos, filho de Rosa Guerra, chef do restaurante vizinho Larriquerrí — o neologismo brinca com o som de “lar que ri”. Formado em artes visuais, o jovem faz as vezes de mixologista. Por ora, ele privilegia no cardápio coquetéis clássicos como boulevardier (R$ 22,00), cosmopolitan (R$ 25,00) e basil smash, Trancoso mistura de gim Bombay Sapphire, limão-siciliano e manjericão (R$ 25,00). “Vejo meu balcão como uma escola, que tem a missão de ajudar a propagar a cultura coqueteleira em Salvador”, diz o proprietário. “Vou inovando com o tempo.” Levam sua assinatura cinco variações do gim-tônica, caso do flor de graxeira, preparado com Bombay Sapphire, hibisco, limão- siciliano e bitter de laranja (R$ 28,00), e cinco outros drinques. Entre esses últimos destacam-se o trancoso, feito com o mesmo gim, uva verde, vermute, tomilho, limão-siciliano e Angostura (R$ 27,00), e o cacau jack, junção de Jack Daniel’s, vermute dry, licor e bitter de cacau (R$ 25,00). Guerra faz questão de produzir o próprio gelo, cristalino, que costuma moldar num recém-adquirido ice ball maker, vários dos bitters e tanto o molho inglês como o suco de tomate que vão no bloody mary (R$ 30,00). Para enganar o estômago a cozinha prepara petiscos como o bolovo de bacalhau (R$ 25,00) e várias minibruschettas, como a de queijo brie, cebola caramelada e presunto de Parma (R$ 17,00, quatro unidades), apelidadas de larriquetas. Praça Alexandre Fernandes, 160, Garcia, ☎ 3263-5632 (15 lugares). 18h30/0h30 (sex. e sáb. 18h30/1h; fecha dom. a ter.). Aberto em 2017.

