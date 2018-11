Larissa Manoela fecha parceria com a Netflix

Larissa Manoela fechou uma parceria com a Netflix. A atriz de 17 anos comemorou o novo projeto, mas não deu mais detalhes sobre o que exatamente seria.

“Arrumando as malas para L.A! Netflix to chegando”, escreveu Larissa em redes sociais. Atualmente, a atriz faz parte do elenco na novela infantil do SBT As Aventuras de Poliana. De acordo com o blogueiro Hugo Gloss, a adolescente ficará à disposição da plataforma de streaming para possíveis projetos, nacionais ou de fora do Brasil. A parceria com a Netflix não anula o contrato dela com a emissora de Silvio Santos — como aconteceu com o ator Marcos Pigossi, que para assinar com o canal online, rompeu com a Rede Globo.

O serviço de streaming já oferece em seu catálogo alguns filmes da atriz, como Meus 15 Anos, Carrossel, o Filme e Carrossel 2.

(com Estadão Conteúdo)