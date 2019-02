Lady Gaga termina Grammy 2019 com três troféus

Lady Gaga pode não ter levado para casa aquele que é considerado um dos prêmios mais importantes do Grammy, o de gravação do ano, por Shallow, da trilha de Nasce uma Estrela, mas não saiu de mãos vazias da premiação neste domingo. A cantora conquistou três troféus: melhor performance pop solo com Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?); melhor performance pop em dupla ou grupo por Shallow; e melhor canção escrita para mídia visual, também por Shallow.

Tanto na categoria de gravação do ano como na disputa por melhor música do ano, a canção perdeu para This Is America, de Childish Gambino – ou Donald Glover, o verdadeiro nome do cantor.

Shallow é um dueto que Lady Gaga faz com Bradley Cooper, com quem ela estrela Nasce uma Estrela. Durante a festa do Grammy, a cantora apresentou a música, mas sozinha, já que o ator americano foi representar o longa no Bafta, o Oscar do cinema britânico, que aconteceu também neste domingo.

A produção concorre a oito prêmios no Oscar, no próximo dia 24, incluindo melhor filme, atriz (Gaga), ator (Cooper), canção original (Shallow) e roteiro adaptado. Esta é a quarta versão da mesma história, que já foi protagonizada por atrizes como Barbra Streisand e Judy Garland.