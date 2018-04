Kaysar conversa com pais pela primeira vez após ‘BBB’ em chamada de vídeo

O ex-BBB Kaysar Dadour conversou pela primeira vez com os pais desde que entrou para a última edição do reality show da TV Globo. A chamada de vídeo entre a família foi exibida durante o Fantástico deste domingo. “Oi, meu amor. Você mereceria ter sido o primeiro. Estamos com saudade. Você emagreceu”, disse a mãe do sírio, Diane Meramo Dadour, ao ver o filho na tela.

Kaysar explicou que estava sem dormir e perguntou sobre a saúde dos pais. “Alguns dias são bons, outros mais ou menos”, respondeu Diane. Segundo colocado no BBB18, o participante não vê os pais, que moram em Alepo, na Síria, há mais de oito anos.

Depois da conversa, o sírio se emocionou: “Você pode quebrar todo o meu corpo, pegar o que quiser, me jogar onde quiser. Eu aguento de boa. Mas quando eu escuto a voz da minha mãe…”, afirmou, chorando.