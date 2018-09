Kaffe Torrefação e Treinamento prepara o melhor café da cidade

Inaugurada há pouco mais de um ano, esta pequena cafeteria conquistou um feito e tanto: muitos dos clientes são cativos e sentem-se à vontade para pedir um café pelo perfil: mais doce, com leve acidez, com bastante corpo… Esse tipo de comportamento é mérito do casal de proprietários, Lidiane Santos e Eudes Santana, e remete às origens da marca: no início, em vez de servir bebidas, a Kaffe era um espaço de aprendizado sensorial voltado para profissionais e coffee lovers. À frente dos cursos, hoje realizados no BKB — Babylon Kaffe Bar (leia na pág. 66), está Lidiane. No mundo dos grãos desde 2009, ela se tornou uma referência no assunto no Recife e dá aulas também no curso de gastronomia da Faculdade Maurício de Nassau. O marido divide com ela a busca por grãos, vindos sobretudo de microrregiões de Minas Gerais e do Espírito Santo, e cuida da torra de meia tonelada ao mês, que é distribuída a outras cafeterias e usada na loja própria. Ali, atenciosos baristas ajudam na escolha e ensinam sobre as características de cada café e os métodos de extração, feitos à vista do cliente. Na pressão, dá para pedir um expresso (R$ 5,00) ou a bebida preparada na Aram (R$ 12,00). Coado, o café custa R$ 9,00 e sai na Aeropress, Chemex, Hario V60, Alto Air ou, ainda, no Koar, um filtro de cerâmica vitrificada desenvolvido pelo publicitário Fernando Sá e pelo engenheiro mecatrônico Filipe Santiago, sob a consultoria de Lidiane. No enxuto cardápio há um delicioso cold brew, infusionado por 24 horas (R$ 10,00) e usado também em refrescantes misturas como a sunny day, com água de coco e limão-siciliano (R$ 12,00). Na ala dos comes, são opções o trio de queijos com prima, morbier e requeijão de corte (10,00) e o minicroissant acompanhado de manteiga de café (R$ 5,00). Avenida Conselheiro Aguiar, 2178, loja 1, Boa Viagem, ☎ 3132-2522 (30 lugares). 13h/20h (sáb. e dom. a partir das 14h). Aberto em 2017.

