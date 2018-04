Justus em ‘conversas adiantadas’ para levar ‘O Aprendiz’ para a Band

O publicitário Roberto Justus está perto de decidir seu futuro na TV. De saída da Record, depois de o comando dos reality shows Power Couple e A Fazenda ser entregue a outros apresentadores — Gugu Liberato assumiu o primeiro, Marcos Mion é cotado para o segundo –, Justus adquiriu o formato de O Aprendiz, reality que o pôs na TV, e está em conversas adiantadas para recolocar o programa no ar, pela Band.

O contrato do apresentador com a Record vai até o meio do ano, mas a emissora não tem projetos para ele no momento e o próprio já anunciou que seu plano é retomar O Aprendiz, reality que já teve à frente, nos Estados Unidos, o atual presidente, Donald Trump, e no Brasil João Doria Jr., prefeito de São Paulo e candidato ao governo paulista. Justus também nunca escondeu que tem ambições políticas.

Em entrevista a VEJA, Justus disse que seu salário na Record era muito alto e que a crise financeira que tomou o país abalou as emissoras. “Não houvesse a questão financeira, nós estaríamos juntos por mais dez anos facilmente. Eu não vivo de TV, gosto de fazer as coisas que me deixam feliz e me completam. Ao mesmo tempo, gosto de ganhar bem”, afirmou.