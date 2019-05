Johnny Depp acusa Amber Heard de ter forjado machucados com maquiagem

Durante depoimento na última segunda-feira 20, o ator Johnny Depp alegou que Amber Heard forjou machucados utilizando maquiagem para poder acusá-lo de violência doméstica. “Eu nego as acusações da senhora Heard veementemente desde que elas foram feitas em maio de 2016, quando ela entrou na Justiça para obter uma ordem de restrição temporária com hematomas pintados que testemunhas e imagens de câmeras de segurança mostram que ela não tinha na semana anterior”, afirmou, de acordo com a revista People.

“Ela era a perpetradora, e eu era a vítima”, continuou. “Enquanto misturava receitas de anfetaminas e outros remédios com álcool, a senhora Heard cometeu inúmeros atos de violência doméstica contra mim, frequentemente na presença de terceiros, o que, em algumas circunstâncias, me causou sérios danos corporais”. O ator ainda disse que a ex-mulher “batia, socava e chutava” seu corpo, além de jogar objetos nele, incluindo “garrafas pesadas, latas de refrigerante, velas acesas, controles remotos e latas de solvente”.

Histórico

Em maio de 2016, Amber Heard recorreu à Justiça para obter uma ordem de restrição contra o então marido, alegando ter sido vítima de violência doméstica. Após a divulgação de um artigo escrito por Heard no jornal Washington Post, Depp decidiu mover um processo contra a atriz por difamação. Ele pede uma indenização de 50 milhões de dólares.