Joaquin Phoenix negocia retorno para sequência de ‘Coringa’

Após alcançar 1 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais — sendo 37 milhões brasileiros — Coringa deve ganhar uma sequência novamente com Joaquin Phoenix no papel do palhaço. As informações são do site da revista americana The Hollywood Reporter. Segundo a publicação, o roteirista do filme, Scott Silver, já embarcou na continuação. Já o ator protagonista e o diretor Todd Phillips estão em fases finais de negociação.

Quando Coringa estava em sua primeira semana em cartaz, Phillips conversou com o presidente da Warner Bros, Toby Emmerich, sobre a possibilidade de produzir mais longas de origem de personagens da DC Comics. Emmerich teria rejeitado o plano. Porém, ao final da reunião, o cineasta saiu com carta branca para produzir pelo menos mais uma história do universo dos quadrinhos — com grandes chances de ser a esperada continuação.

O The Hollywood Reporter tentou contato com a assessoria da Warner e com a de Todd Phillips, mas nenhuma das duas comentou sobre o assunto ou oficializou a sequência do longa.

Há sete semanas em cartaz, Coringa continua entre os filmes mais vistos no Brasil. A produção angariou até o momento 150 milhões de reais (37 milhões de dólares), levando mais de 9 milhões de espectadores às salas de cinema. O valor coloca o Brasil entre os países que mais deram bilheteria ao filme, juntamente com México, Japão, Inglaterra, Alemanha e França. Todos ficam atrás, claro, dos Estados Unidos, onde o longa fez 317 milhões de dólares