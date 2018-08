Jennifer Lopez interpretará uma stripper em filme

Jennifer Lopez será a protagonista, uma stripper, no filme Hustlers, da diretora Lorene Scafaria (de Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo), segundo o site da revista The Hollywood Reporter. O filme conta a história real de um grupo de strippers em Nova York que desenvolvem um método para roubar os clientes, muito deles diretores e investidores de Wall Street.

O longa se baseia em um artigo publicado pela jornalista Jessica Pressler na New York Magazine. Além dirigir, Lorene vai escrever o roteiro. “O filme é um olhar empático para mulheres e homens, nossos papéis de gênero”, disse Lorene. “Os homens foram informados que valem o tamanho de suas contas bancárias. Foi dito às mulheres que elas valem a simetria de seus rostos, seus corpos, sua beleza e é nisso que este filme se baseia.”

Sobre a escolha de Jennifer Lopez, ela disse que “não há outra atriz” que pudesse interpretar um personagem com tanta “complexidade, humanidade e inteligência”.