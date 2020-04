J.K. Rowling dá lição ao lidar com a Covid-19 sem exibicionismo de famosos

Uma das angústias que se somam ao temor natural de viver em um cenário de pandemia é o escuro em que muitas pessoas ficam, por não conseguirem realizar o teste que dirá se elas são ou não portadoras do coronavírus. Seja pela falta de testes suficientes, ou para evitar a procura dos hospitais, a indicação dos profissionais de saúde é: se apresentou sintomas, fique em casa sob observação — só se os sintomas piorarem, vá a um pronto-socorro.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril.

Foi o passo a passo que J.K. Rowling seguiu, e foi um pouco além. A autora de Harry Potter divulgou no Twitter que sentiu nas duas últimas semanas sintomas do coronavírus, entre eles falta de ar. Ela não foi testada e optou por ficar isolada. Para a dificuldade respiratória, a autora seguiu instruções de um médico, que postou no YouTube um vídeo com técnicas para ajudar a lidar com o problema. Um dos exercícios pulmonares consiste em dois períodos de cinco respirações profundas seguidas; na sexta vez, completando com uma tosse bem forte, para abrir a garganta e o pulmão. O médico também sugere que a pessoa deite de bruços e respire profundamente por dez minutos. “Agora estou totalmente recuperada e as técnicas ajudaram muito”, disse ela. Não se sabe se a falta de ar sentida por J.K. foi forte, e se ela chegou a ser orientada especificamente sobre o sintoma que deveria, sim, levar alguém ao hospital.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Com a atitude, J.K. se distancia de diversas celebridades que optaram pelo caminho fácil de fazer o teste — hoje uma regalia possível somente graças à conta bancária e aos meios privilegiados a que ricos e/ou famosos têm acesso. Anitta, por exemplo, voltou de uma viagem das Maldivas e fez, juntamente com o namorado, um teste em casa: o resultado foi negativo. Idris Elba, na Inglaterra, fez o teste mesmo sem ter sintomas, e recebeu o resultado positivo. É genuíno, claro, o desejo de qualquer um de saber se está doente ou não. Mas, enquanto os testes são poucos e indicados para pessoas dos grupos de risco, que outras personalidades aprendam com J.K. Rowling como se portar ao sinal da primeira tosse.