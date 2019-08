Ivete Sangalo foi anunciada como a mais nova apresentadora do programa “Música Boa Ao Vivo” do Multishow. O programa já teve como apresentadores Thiaguinho, Anitta e IZA, que á a atual representante do semanal.

O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira, 16. A cantora ficará três meses no comando da atração, começando no dia 24 de março de 2020.

Além do Música Boa Ao Vivo, Ivete Sangalo segue como técnica do The Voice Brasil, ao lado de Lulu Santos, IZA e Michel Teló.