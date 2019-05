Ivan Moré deixará o comando do ‘Globo Esporte’ após quatro anos

O jornalista Ivan Moré vai deixar o posto de apresentador do Globo Esporte após quatro anos. De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, ele não sairá da emissora e vai se dedicar à reportagem.

Seu substituto na atração da TV Globo será Felipe Andreoli, atualmente no Esporte Espetacular. Lucas Gutiérrez, que atualmente apresenta o Fala, Muito!, do SporTV, vai para a vaga de Andreoli no programa dominical, mas continuará comandando a atração do canal pago. Todas essas mudanças devem ocorrer ainda no mês de maio.

Ivan Moré é contratado da Globo desde 1999. Recentemente, ele renovou seu contrato até 2022. Antes de apresentar o Globo Esporte, ao substituir Tiago Leifert, que foi para a área de entretenimento, Moré comandou o Esporte Espetacular ao lado de Glenda Kozlowski, entre 2013 e 2015. Além disso, como repórter, participou de coberturas, entre outras, dos Jogos Pan-Americanos de 2007 e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do ano seguinte.