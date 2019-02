IMPERDÍVEL: Mais Caymmi? Sim, e com Marina de la Riva vale ouvir

(Universal) Há autores que não cansam de ser revisitados. Dorival Caymmi é um deles, ainda mais quando a nova visita traz o frescor de Rainha do Mar, disco que a carioca Marina de la Riva lança com arranjos bem escolhidos e convidados, idem: além de Danilo Caymmi, que carrega de forma leve todo o peso da herança do pai, estão lá João Donato e Ney Matogrosso. Donato surge com seu piano já nas duas primeiras faixas, Canto a Yemanjá / Rainha do Mar e Marina. Danilo canta e toca flauta em O Bem do Mar, e em Canto de Nanã / Oração de Mãe Menininha. Ney Matogrosso solta a voz na dobradinha de Só Louco com Dos Gardenias. Acompanhada dos bons, além do bandolim, cavaco e violão de 7 cordas, Marina atinge bonitos tons graves em um disco que soa atual. E muito bem-vindo.

–