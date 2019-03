Ícone do rock, Jerry Lee Lewis sofre AVC e é internado nos EUA

O cantor, compositor e pianista americano Jerry Lee Lewis, de 83 anos, foi internado nesta quinta-feira 28 após sofrer um AVC em Memphis, nos Estados Unidos. As informações foram confirmadas pelo empresário do músico, que tranquilizou os fãs: segundo ele, Lewis está acompanhado da família e deve se recuperar.

De acordo com o empresário, o artista sequer cancelará compromissos como o show no New Orleans Jazz & Heritage Festival, marcado para abril.

Lewis já foi considerado o 24º maior artista de todos os tempos pela revista Rolling Stone. Ele é um dos pioneiros do rock’n’roll ao lado de nomes como Elvis Presley, com uma carreira iniciada nos anos 50.

Entre seus maiores sucessos, figuram Great Balls of Fire, Crazy Arms e End The Road. Em 2009, o músico se apresentou em uma turnê no Brasil.