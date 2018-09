Halle Berry vai dirigir e estrelar filme sobre lutadora de MMA

Halle Berry, ganhadora do Oscar de melhor atriz por A Última Ceia (2001), estreará como diretora em Bruised, um drama sobre MMA no qual ela também será a protagonista, informou o site Deadline nesta terça-feira.

Na história, Halle será Jackie Justice, uma lutadora que precisa voltar à ativa e lidar com o retorno do filho que ela precisou abandonar ainda recém-nascido. A previsão é de que as filmagens comecem em março do ano que vem.

O longa será produzido por Basil Iwanyk, de filmes como Sicario: Terra de Ninguém (2015) e Atração Perigosa (2010), e roteiro da novata Michelle Rosenfarb. A produção contará com o apoio da equipe que se encarrega das coreografias de luta na franquia John Wick.

No ano passado, em entrevista à Agência Efe, ela disse que, depois de um tempo afastada dos holofotes para cuidar dos filhos, sentia necessidade de retomar a carreira. “Foi uma década em que claramente diminuí o ritmo, mas agora estou pronta para voltar. Meu filho vai estar na escola o dia todo e tivemos um período precioso de criação e vinculação afetiva. É hora de me encontrar novamente como artista”, declarou.