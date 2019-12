Gugu deixa pensão vitalícia para sua mãe

O testamento deixado por Gugu Liberato tem uma cláusula que contempla a sua mãe. Nela, consta que Maria do Céu terá pensão vitalícia mensal de 100 000 reais por mês, a ser reajustada todo ano. A residência em Alphaville onde Gugu vivia foi deixava em usufruto da senhora de 90 anos, segundo informou a colunista Mônica Bergamo.

Lavrado em 2011, o testamento deixou 90% do patrimônio em nome dos três filhos e o restante em nome dos sobrinhos. Mãe dos filhos do apresentador, Rose Miriam di Matteo luta na Justiça para ter direito a 50% da herança deixada por Gugu. Há uma semana, ela registrou um boletim de ocorrência contra o advogado que representa os irmãos e sobrinhos de Gugu, Carlos Eduardo Farnesi de Regina. Rose alega constrangimento e assédio moral por parte do representante legal dos irmãos de Gugu, Armândio e Aparecida Liberato. Rose afirma ter sido abordada pelo advogado ainda no funeral – eles não se conheciam – quando estava emocionalmente abalada e sob efeito de calmantes.

Rose e os três filhos moram em Orlando, nos Estados Unidos.