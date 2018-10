Eis um lugar para quem gosta de futebol e de música popular brasileira, como atestam as paredes apinhadas de referências aos dois temas. Há quadros com fotos de Pelé, retratos de João Gilberto e Araci de Almeida, caricatura de Tim Maia e capas de discos de Jorge Ben Jor e Adoniran Barbosa. Torcedores do Goiás se sentem em casa. Louvado em diversas plaquetas, é o time de um dos donos, Elmar Santana Junior. Torce para o Atlético? Pode ir sem medo, porque esse é o clube dos outros dois proprietários, que não moram em Goiânia (o trio, também dono do bar paulistano São Cristóvão, repleto de referências futebolísticas, leva as diferenças em campo na esportiva). Trajando camiseta que imita um smoking, com gravataborboleta e tudo, os garçons não se cansam de trazer o chope Brahma (R$ 9,20, 300 mililitros) e os da casa, feitos pela cervejaria Colombina — o pilsen Gloria Pils (R$ 9,20, 300 mililitros) e o session IPA Gloria Little (também R$ 9,20). Entre os novos drinques, chamam atenção o tropical mule, união de vodca, abacaxi, laranja, limão e espuma de gengibre, e o mediterranium, feito com vodca, tangerina, suco de limão, vermute Noilly Prat e Angostura (R$ 25,00 cada um). Para fãs de uísque, a dica é o cocktail tennessee sunset, calibrado com Jack Daniel’s, suco de laranja, limão e grenadine (R$ 25,00). Para mastigar, a clientela segue fiel a clássicos como bolinho de bacalhau (R$ 36,00, seis unidades) e escondidinho de carne de sol (R$ 22,00). Esse último, aliás, ganhou há pouco uma versão vegana, com shiitake e shimeji (R$ 22,00). Acompanhada de arroz, a minibacalhoada (R$ 78,00), com ovo cozido, couve, azeitonas, cebola e tomatinhos, é o prato preferido para uma refeição propriamente dita. Outras pedidas sem erro? Filé à oswaldo aranha (R$ 58,00) e filé-mignon com molho de mostarda de Dijon (R$ 58,00). Aos sábados, a tradicional feijoada à la carte (R$ 45,00 a pequena) é embalada por uma roda de samba. O dia de maior movimento? A segunda, quando até a rua costuma ficar lotada de clientes, provavelmente pela falta de bares abertos nesse dia. Rua 101, 435, Setor Sul, ☎ 3224-9033 (172 lugares). 17h30/1h (seg. a sex.; sáb. e dom. a partir 11h30). Aberto em 2004.

2º lugar: Don Guina Pub

3º lugar: Boteco Posto 15