Globo anuncia fim do contrato com José Mayer

A Globo anunciou nesta terça-feira o fim do contrato com o ator José Mayer. “Depois de mais de 35 anos de uma trajetória iniciada na novela Guerra dos Sexos, em 1983, com participação em mais de 40 obras, entre novelas, séries, minisséries e especiais, a Globo e o ator José Mayer informam o fim da parceria, de comum acordo, no final de 2018″, disse a emissora em comunicado.

Mayer estava afastado das produções do canal desde 2017, quando, ao final de A Lei do Amor, novela das 9 do qual era um dos protagonistas, foi acusado de assédio sexual por uma figurinista da casa, Su Tonani. A princípio, o ator negou, mas depois admitiu o assédio e pediu desculpas. A figurinista decidiu não levar o caso adiante e a polícia do Rio de Janeiro encerrou as apurações.

Na última semana, o nome do ator voltou a ser notícia depois que Aguinaldo Silva, autor de O Sétimo Guardião, que atualmente ocupa a faixa das 9 na Globo, pediu sua volta às produções. “Não há crime se não há queixa à polícia nem denúncia na Justiça, por isso… Volta, José Mayer!”, escreveu o autor em seu perfil no Twitter.

Mayer foi considerado por décadas um dos principais galãs da Globo. Estreou na emissora nos anos 1980. Seu primeiro protagonista de novela das 8 foi Piscina, de Partido Alto (1984), de Gloria Perez e Aguinaldo Silva. Outros personagens importantes se seguiram, como Osnar, em Tieta (1989), Pedro, de Laços de Família (2000), Fernando, na minissérie Presença de Anita (2001), César, em Mulheres Apaixonadas (2002) e Marcos, em Viver a Vida (2009).

Em 2018, Mayer passou cerca de um mês internado para tratar granulomatose de Wegener, uma doença autoimune que causa inflamação dos vasos sanguíneos do nariz, seios da face, garganta, pulmões e rins.