Giulia Gam é dispensada pela Globo após 30 anos

Giulia Gam é mais uma atriz que não tem mais contrato fixo com a Globo. A assessoria de imprensa da emissora confirmou nesta quinta-feira que o contrato da atriz terminou em setembro de 2017 e não foi renovado. O canal afirmou, na mesma linha do comunicado emitido quando confirmou a saída de Malu Mader, que Giulia poderá voltar a trabalhar na emissora no futuro e que a Globo continua com contratos de prazo longo e por obra.

Giulia estreou na casa na primeira fase de Mandala, de Dias Gomes, em 1987. Protagonizou a minissérie O Primo Basílio no ano seguinte, e seu primeiro convite para fazer uma novela inteira veio logo em seguida: viveu a personagem Aline em Que Rei Sou Eu? (1989). Seus papéis de destaque na casa foram Linda Inês, de Fera Ferida (1993), Dona Flor, na minissérie Dona Flor e Seus Dois Maridos (1998) e Heloisa, de Mulheres Apaixonadas (2003). Seus últimos trabalhos na casa foram Sangue Bom (2013) e Boogie Oogie (2014), além de uma participação em Mister Brau (2017).

A Globo vem dispensando alguns nomes bastante conhecidos do público. Malu Mader, Carolina Ferraz, Maitê Proença, Isabela Garcia, Joana Fomm e Pedro Cardoso foram alguns dos nomes dispensados nos últimos anos.