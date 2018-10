‘Game of Thrones’ precisou de ‘matador de drones’ para impedir spoilers

A HBO precisou investir para evitar que spoilers da oitava e última temporada de Game of Thrones vazassem. A atriz Sophie Turner, que interpreta a Sansa Stark, revelou uma das estratégias usadas para a produção durante uma participação na Comic Con de Nova York.

“Se um drone passasse por cima do set, tinha um negócio que o matava. Era muito legal”, explicou Sophie. “O aparelho cria um campo em torno do local e o drone apenas cai no chão. É bem no estilo X-Men”, brincou a atriz, de acordo com a revista americana Entertainment Weekly. Segundo o jornal Los Angeles Times, o “matador de drones” é um aparelho eletrônico capaz de desativar um drone no ar e forçá-lo de volta ao chão.

Para as gravações da série no Reino Unido, a HBO trabalhou junto com autoridades das cidades locais para evitar invasores curiosos. Avisos eram colocados no set, afirmando que drones, helicópteros e aviões eram proibidos de voar na região.

Essa foi apenas uma das artimanhas criadas pela produção para evitar que algo sobre a série vazasse, como aconteceu com o encontro entre Jon Snow (Kit Harington) e Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) na última temporada. Os roteiros impressos, por exemplo, foram trocados por versões digitais em um aplicativo seguro, mesmo na hora das gravações.