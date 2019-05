(ATENÇÃO: Este texto contém spoilers do quarto episódio da temporada final de Game of Thrones)

No episódio de Game of Thrones deste domingo 5, o público assistiu ao desenrolar da relação entre Brienne de Tarth (Gwendoline Christie) e Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau), algo que vinha sendo construído há algumas temporadas. Após a festa de comemoração pela vitória na Batalha de Winterfell, os dois finalmente dormem juntos. Contudo, no final do episódio, o regicida decide retornar a Porto Real para encontrar Cersei Lannister – não esclarecendo se para enfrentá-la ou se juntar a ela -, deixando Brienne desolada em Winterfell. Assim como sua personagem, a atriz Gwendoline Christie não ficou feliz com a situação.

“Fiquei muito chateada por ela”, afirmou a britânica em entrevista à revista americana Entertainment Weekly. “Eu sei que é apenas uma personagem e eu sou uma atriz que tem sorte por fazer seu trabalho. Mas é de partir o coração. Porém, assim é a vida, não é? A vida é devastadora. Eu não achei que eles ficariam juntos. E agora consigo sentir milhões de corações se partindo.”

A atriz também contou como se sentiu ao ler no roteiro a cena em que eles vão para a cama. Para ela, é importante que esse momento tenha mostrado a personagem decidindo o que fazer por vontade própria. “Até onde sabemos, Brienne nunca teve uma relação sexual ou amorosa antes. É importante que ela escolha explorar a vida dessa forma e ter essa experiência. E eu fiquei satisfeita que algo aconteceu entre ela e outro personagem porque ela quis.”

Em resposta a parte do público que pode ter achado que a cena não faz sentido para Brienne, ela acredita que o acontecimento não diminui a personagem. “Isso é o que torna um personagem tridimensional”, afirma. “Ela não é apenas uma mulher que sabe lutar incrivelmente bem e não precisa de mais nada. Ela é uma mulher, ela é um ser humano, ela luta brilhantemente e ela também tem desejo por companheirismo e amor sensual.”