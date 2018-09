Galo Padeiro: conheça a melhor padaria da cidade

Quando decidiu abrir uma padaria com a sócia Manuela Agrelli, Luciana Lima sabia pouco ou quase nada do mundo dos pães. Na busca por informações, encontrou Javier Vara, um padeiro espanhol radicado em Curitiba, que estava na capital pernambucana para dar um curso. Ao término da última aula, Luciana não apenas decidiu o perfil do seu novo negócio, mas também contratou Vara como consultor. Em visitas mensais, ele revê processos, treina a equipe e atua no desenvolvimento de novos produtos — todas as receitas levam farinha importada, sem adição de conservantes, e passam por longas horas de fermentação. No balcão da padaria bicampeã, que costuma ter fila de espera nos fins de semana, encontram-se cerca de trinta tipos de pão. O de batata-doce com cravo, feito com farinha italiana (R$ 25,00 o quilo), e o barenspitz, receita alemã com trigo vermelho, malte, centeio, aveia e mel (R$ 40,00 o quilo), são novidades vendidas “no corte”, ou seja, em pedaços. Hit desde a inauguração, o croissant (R$ 8,80) aparece também em uma deliciosa versão recheada de creme de amêndoa (R$ 80,00 o quilo). Para começar o dia, vale pedir uma cesta de pães, que chega com manteiga, geleia, mel e tomate fresco ralado (R$ 11,00), e um expresso duplo (R$ 7,00), extraído de grãos da Kaffe Torrefação e Treinamento, igualmente premiada nesta edição. Desde maio, os produtos da Galo Padeiro também são comercializados na Casa Chacon. Rua Capitão Lima, 82, Santo Amaro, ☎ 3423-6094 (40 lugares). 7h/19h (sáb. e dom. 8h/19h). Aberto em 2016.

2º lugar: Diplomata

3º lugar: Vila Amizade

