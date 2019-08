Foto icônica dos Beatles completa 50 anos

A popular foto dos Beatles, que se transformou na capa do último álbum em conjunto da banda, atravessando a famosa faixa de pedestres da rua Abbey Road, em Londres, completa 50 anos nesta quinta-feira, 8.

Clicado pelo fotógrafo escocês Iain MacMillan (1938-2006) em 8 de agosto de 1969, o registro foi resultado de uma sessão de fotos de apenas dez minutos. Detalhe: O fotógrafo pagou guardas de trânsito para isolar o local com o objetivo de não haver interrupções de um quinto elemento atravessando a rua junto com os astros. A foto escolhida foi a quinta das seis reproduzidas porque mostrava um “V” entre os passos de todos os artistas, ou seja a sincronia entre todos eles.

No aniversário de 20 anos da foto, McMilan disse em entrevista ao jornal inglês The Guardian que a ideia de toda a capa do álbum partiu de Sir Paul McCartney: “Pouco dias antes do ensaio, ele (Paul) desenhou um rascunho de como ele imaginava a capa do disco, e acabou sendo o que foi feito naquele dia”, contou o fotógrafo.

Hoje, além da faixa de pedestres, se encontra ali o estúdio Abbey Road, onde a banda gravou seus maiores sucessos e hoje é usado por artistas nacionais e internacionais que sonham fazer uma carreira como o quarteto. Milhares de pessoas atravessam a faixa diariamente com o intuito de homenagear a banda e tentar imitar a sincronia dos passos.

O álbum Abbey Road, que conta faixas como Here Comes the Sun e Oh! Darling, será relançado em uma edição de luxo comemorativa a partir de 26 de setembro, data de seu lançamento oficial em 1969, na Europa. A nova versão conta com 23 sessões de estúdio, além de demos inéditas. A Amazon está preparando entregas no Brasil.