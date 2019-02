Fernando Rocha se despede do público e alfineta a Globo: ‘Libera nóis’

Sem conseguir se despedir do público do Bem Estar durante o programa matinal da Globo, Fernando Rocha recorreu às redes sociais para dar adeus. O jornalista foi dispensado do programa e não terá seu contrato renovado com a emissora. Nesta quarta-feira, ele já não apresentou a atração.

“O programa Bem Estar passou por uma reformulação e me abriu novas oportunidades em outros núcleos e para meus projetos pessoais, campanhas publicitárias e palestras”, escreveu no Instagram. “O que será que vem por aí? *É fake news a notícia que circula hoje que meu contrato foi rescindindo por questões salariais.”

Em outra publicação, uma série de três vídeos, Rocha afirmou que “faltou tempo” para que ele pudesse se despedir dos espectadores. “A vida é assim, aperta, esquenta, esfria. A frase é essa: o que ela quer da gente é coragem, o que eu trago no peito é a bandeira de Minas Gerais dizendo ‘libera nóis, uai'”, brincou, fazendo com isso também um possível apelo à Globo para que fosse liberado de cumprir seu contrato – ele vence em agosto e, até lá, o jornalista ainda estará ligado ao canal, mas de férias. “Eu queria agradecer a companhia de vocês nesse tempo todo, queria dizer que eu estou muito confiante no que vem pela frente, o futuro me aguarda de braços abertos.”

“Queria agradecer a companhia da jornada, na caminhada, quero dizer que os oito anos vividos não foram em vão”, continuou. “A construção foi maravilhosa, a caminhada foi muito bonita, o aprendizado foi maravilhoso. Queria agradecer todas as pessoas que me seguiram no caminho, na chuva, no sol, no barro, na lama, obrigado por perderem uns quilinhos comigo. Quilinhos nada! Foram 20 quilos! A gente andou pelo caminho da São Silvestre, subiu as montanhas de Chamonix, dançamos a Dança dos Famosos.” O jornalista terminou o vídeo de bom humor, brincando sobre os “tremeliques” – a dança que ele inventou no programa.