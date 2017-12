Exposição relembra ascensão e queda da Era Collor

A partir desta sexta-feira, dia 8, o Centro Universitário Maria Antonia, da Universidade de São Paulo, abriga a exposição Era 90. Era?, da paulista Laura Cardoso Pereira. Entre 1990 e 1996, a artista plástica ficou responsável por ilustrar a coluna semanal do jornalista Marcos Sá Corrêa em VEJA e retratou toda a Era Collor.

A mostra foi dividida em duas partes. Sua experiência como ilustradora da revista rendeu obras que misturavam colagens com técnicas de aquarela e pastel seco, o que causava um efeito tridimensional. A artista tinha pouco tempo para criar e produzir o material, pois recebia apenas um resumo do texto da coluna por fax no fim de tarde da quinta-feira e precisava enviar de volta tudo na madrugada de sexta-feira. O desenho era fotografado em estúdio antes de ir para a página, na manhã do mesmo dia.

A segunda parte da exposição é composta por instalações que interagem com as imagens. Elas foram expostas no Museu da República, no Rio de Janeiro, e na Galeria da Consolação, em São Paulo, em 1992, ano do impeachment do ex-presidente. “A diferença é que, desta vez, as instalações não apenas complementam a mostra. Elas expandem a reflexão sobre o Brasil atual”, explica a artista. “Estamos não só revendo o passado como também revivendo-o”.

Era 90. Era? fica em cartaz no Centro Universitário Maria Antonia (Rua Maria Antonia, 294, Vila Buarque), de terça-feira a domingo e feriados, das 10h às 18h. O vernissage está programado para esta sexta-feira, a partir das 18h. A entrada é gratuita e a exposição segue até 28 de janeiro de 2018.