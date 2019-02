Donald Glover ganha Grammy de canção do ano com ‘This Is America’

Donald Glover ganhou, na noite deste domingo, o troféu de melhor canção do ano por This Is America. O cantor levou o prêmio sob o nome que usa para a sua carreira na música, Childish Gambino. O músico não estava na premiação para aceitar a estatueta.

De fato uma das melhores músicas do último ano, This Is America viralizou principalmente por seu clipe, também premiado no Grammy deste ano, por contar com inúmeras referências à história dos negros nos Estados Unidos.

O vídeo mostra Glover dançando por um galpão. Enquanto dança, porém, mata a tiros várias pessoas negras, inclusive um coral de igreja.

Além de melhor canção e melhor clipe, This Is America foi premiado também por melhor performance de rap cantado.