Documentário vai explorar vida e ‘trágica morte’ de Paul Walker

O canal Paramount Network lançará um documentário sobre o ator Paul Walker, protagonista da saga de ação Velozes e Furiosos, que morreu em 2013, aos 40 anos, em um acidente de carro. O Paramount Network e a produtora Network Entertainment anunciaram que o documentário I Am Paul Walker explorará “a vida e trágica morte” do ator através de entrevistas com seus colegas e amigos mais próximos.

Está previsto que o documentário I Am Paul Walker seja lançado no início do segundo semestre deste ano. A Network Entertainment se especializou em documentários em torno de grandes personalidades e seu catálogo inclui, entre outros, filmes sobre o ator Bruce Lee, o boxeador Muhammad Ali e o ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy.

Walker se tornou uma estrela graças ao seu papel como protagonista em sete dos oito filmes da saga Velozes e Furiosos, que já tem confirmada a nona e a décima produções, além de uma história derivada da trama principal (spin-off), protagonizada por Dwayne “The Rock” Johnson e Jason Statham.

No total, os oito filmes de Velozes e Furiosos lançados até agora arrecadaram 5,13 bilhões de dólares, segundo os dados do portal Box Office Mojo.